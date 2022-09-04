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سوريا.. سقوط مروحية في "حماة" ومصرع طاقمها (صور)

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:54
سقوط مروحية سورية
المروحية سقطت بعد إقلاعها بدقائق بين الأبنية السكنية

قتل أفراد طاقم مروحية عسكرية سورية، صباح اليوم الأحد، عقب سقوط طائرتهم بين الأبنية السكنية في منطقة دوار الأربعين شمال شرق مدينة حماة.

وأفاد شهود عيان، بأن المروحية سقطت بعد إقلاعها بدقائق نتيجة عطل فني، مما أدى إلى مصرع جميع أفراد طاقنها.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، الأحد، خبر سقوط الطائرة المروحية وسط البلاد، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم لقوا مصرعهم.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة، وسط سوريا.

وأضاف المصدر أن المروحية تحطمت نتيجة عطل فني، مما أدى إلى مصرع أفراد طاقمها.

ولم تذكر الوكالة عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.

كلمات دالة:حماةسوريامروحية عسكرية

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