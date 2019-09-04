سوريا: طرح مشروعين لاستثمار مطارين في حلب وتدمر

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، أنها طرحت مشروعين لاستثمار مطارين في المنطقة الوسطى وحلب.

ونقلت صحيفة "تشرين" السورية عن المدير العام للمؤسسة باسم منصور، أنه تم طرح مشروع لتحويل مطار تدمر إلى مطار دولي "يخدم المتطلبات السياحية لمدينة تدمر ليخدم 15 مليون مسافر سنويا".

وأضاف منصور أن المشروع الثاني هو "تشييد مطار ثان في منطقة ايكاردا في مدينة حلب ليخدم 3 محافظات كونه يبتعد عن حلب 33 كم، وعن حماة 90 كم، وعن إدلب 46 كم"، وقال إن هذا المطار سيخدم 30 مليون مسافر سنويا.

وأشار منصور إلى أن المشروعين طرحا بمواصفات دولية، وأن لهما بعدا اقتصاديا واستثماريا مهما.