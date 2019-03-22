سوريا: ظهور جديد لأسماء الأسد بغطاء على رأسها

ظهرت أسماء الأسد، عقيلة رئيسة النظام السوري، بشار الأسد، مجددا، بغطاء على رأسها، بعد شهور من بدء علاجها من مرض السرطان الثدي.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية، صورا للأسد، خلال لقائها أمهات مخطوفين، لم يعد أبناؤهم منذ ذهابهم للقتال إلى جانب صفوف قوات النظام.

وجاءت زيارة أسماء الأسد، بمناسبة "عيد الأم"، الذي يصادف الحادي والعشرين من آذار/ مارس من كل عام.

وفي تصريح لها، قالت الأسد لأمهات المخطوفين، إن "الفخر والمجد إلكن ولأولادكن ولكل من ضحى لأجل سورية".

وتابعت: "بهالعيد وبكل عيد أنتو المثال.. أنتو وأمهات الشهداء والجرحى.. أنتو اللي علمتونا كلنا أن الصمود والقوة وحتى الفرح رغم الألم هو قرار مناخدو لنبقى ثابتين واقفين".

وأضافت: "بهالعيد ما رح قلكن كل سنة وأنتو سالمين.. بهالعيد رح قلكن: أولادكن أولادنا.. ألمكن ألمنا.. وما رح نوقف حتى نسكر هاد الجرح إما بالعودة أو بالفخر..".

وأعلن النظام السوري، قبل نحو ست شهور، إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي، وبعد ذلك ظهرت الأخيرة وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيماوي.

وقبل خضوعها لجرع الكيماوي، قالت أسماء الأسد: "أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة".