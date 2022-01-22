سوريا: عطلة 5 أيام جراء الأحوال الجوية

بسبب الأحوال الجوية السائدة في سوريا، وتتابع المنخفضات القطبية المحملة بالثلوج والأجواء الجليدية المرافقة لها، قررت الحكومة السورية، اليوم السبت، تعطيل الجهات العامة، لمدة خمسة أيام متتالية، اعتبارا من يوم غد الاحد وحتى يوم الخميس المقبل.

كما أعلنت الحكومة السورية أنه سيتم تخصيص 50% من (المازوت المدعوم والحر) هذا الأسبوع للتدفئة المنزلية من خلال البطاقة الذكية، وكلفت رئاسة المجلس السادة المحافظين بالإشراف على حسن التوزيع ومراقبته.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها إنه "في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصا كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 28-1- 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغها إلى أنه "يطلب إلى كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط، لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية، في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها".

وجراء هذا القرار تكون العطلة للجهات المعنية في البلاد شملت 9 أيام، مضاف إليها عطل نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة النفط أعلنت سابقا أنه بإمكان المواطنين التسجيل عبر برنامج البطاقة الذكية على 50 لتر مازوت (المدعوم بالسعر الحكومي) لكل عائلة اعتبارا من 21-1-2022 وذلك بعد أن تم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

أما بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الدفعة الأولى بسبب ظروفهم حسب وصف الوزارة فإنه بإمكانهم الحصول على الدفعتين معا 100 لتر اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه.