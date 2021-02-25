سوريا في ذيل قائمة المؤشر العالمي للأمن الغذائي

احتلت سوريا مركزاً متأخراً في قائمة مؤشر الأمن الغذائي للعام 2020 والذي صدر، الخميس، عن وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

وتحدد المجلة، المؤشر، وفق أربعة عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره، ونوعيته، والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.

وسجّلت سوريا المرتبة 101 في قائمة تضم 113 دولة، حيث يعاني نسبة كبيرة من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وفقاً لتقاريرٍ دولية.

ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لنتائج تقييم الأمن الغذائي الذي أُجري أواخر 2020، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي.

وذكر برنامج الأغذية أن التدهور الملحوظ هو في المقام الأول نتيجة الحرب التي طال أمدها، والنزوح الجماعي للسكان الذي أدى إلى تآكل سبل العيش والقدرة على الصمود.

عربيًا، تصدرت الكويت قائمة المؤشر وجاءت في المرتبة رقم 33 عالميًا، بينما جاءت اليمن في المرتبة 113 وهي الأخيرة عربيًا وعالميًا.

وجاءت فنلندا وإيرلندا وهولندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، تليها النمسا والتشيك وبريطانيا والسويد وإسرائيل واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.