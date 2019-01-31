تشهد عدة محافظات في سوريا أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي

تتفاقم أزمة الغاز في عدة مناطق بالمحافظات السورية خاصة في اللاذقية، والتي سجلت أطول طابور من المنتظرين للحصول على أسطوانة غاز. وتداولت مجموعة من الناشطين، اليوم الخميس، فيديو يظهر طابورا طويلا جدا من المواطنين في اللاذقية حيث اصطف السكان من حي الدعتور إلى الجمارك وصولا إلى شارع بورسعيد، وهم منتظرين لساعات طويلة من أجل الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي.

وتشهد عدة محافظات في سوريا أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي، وسط ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بسبب احتكارها من قبل بعض التجار.