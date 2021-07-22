سوريا: قوات كردية تعلن مقتل 12 مسلحا مواليا لتركيا

نفذت "قوات تحرير عفرين" الكردية في شمال سوريا، الخميس، سلسلة عمليات في مدينة عفرين ومحيطها، اسفرت عن مقتل 12 مسلحا من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا.

وجاء في بيان للقوات أنه "بتاريخ 16 يوليو، نفذت وحدات الشهيدة آفيستا عملية في قرية علمدار في ناحية راجو، وأسفرت العملية عن مقتل 3 مرتزقة وإصابة مرتزق بجروح. وبتاريخ 18 يوليو، نفذت قواتنا عملية في حي الفيلات، بمركز مدينة عفرين، وخلال العملية دمرت قواتنا سيارة، وأصيب مرتزقان بجروح".

وأضاف البيان أنه "بتاريخ 19 يوليو نفذت قواتنا عملية في مدينة الباب ضد الاحتلال ومرتزقته، ونتج عن هذه العملية إعطاب عربتين محملتين بسلاح دوشكا، إضافة لمقتل 7 مرتزقة وإصابة 5 آخرين بجروح، وفي ذات اليوم، نفذت عملية أخرى في قرية كلجبرين التابعة لمدينة إعزاز وقتل خلالها مرتزقان وأصيب آخر بجروح".

وأكدت "قوات تحرير عفرين" أن هذه العمليات أسفرت في المجمل عن "مقتل 12 مرتزقا وإصابة 9 بجروح"، وأشارت إلى أنها "نُفذت انتقاما من الأفعال غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق مقابر الشهداء في عفرين".