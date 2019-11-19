سوريا: "نبع السلام" توسع سيطرتها على الطريق الدولي قرب "تل تمر"

سيطرت قوات "نبع السلام"، مساء الاثنين، على الطريق الدولي الهام "أم4"، بالقرب من تل تمر التي يقوم الجيش الوطني السوري المعارض بمحاولة السيطرة عليه من الوحدات الكردية والنظام.

ويصل الطريق الدولي الذي وصلت إليه قوات المعارضة المشاركة في "نبع السلام" بين محافظتي حلب والحسكة.

وقال الناطق باسم "الجيش الوطني" المعارض، يوسف حمود، لمواقع معارضة محلية، إن قواته وصلت إلى الطريق الدولي في منطقة تل تمر في ريف الحسكة وسيطرت على أجزاء منه.

وأوضح: "بالنسبة لطريق أم4، سيطرنا عليه من الجهة الغربية لمدينة تل تمر بنحو ستة إلى ثمانية كيلومترات، كأول نقطة تمركز لنا، إلى جانب الإشراف ناريا على الطريق في منطقة الشرقراق في محور شمال شرق عين عيسى بريف الرقة".

ويعد التقدم الأخير بارزا، لا سيما أنه الأول من نوعه على حساب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ريفي الحسكة والرقة.

وأكد حمود ذلك بالقول: "هذه السيطرة الأولى للجيش الوطني على الطريق الدولي، بنحو ثلاثة كيلومترات من الجهة الشمالية لمدينة تل تمر بريف الحسكة، ونحن موجودون أيضا في الشرقراق، بمحور عين عيسى، في ريف الرقة منذ 20 يوما على مشارف الطريق الدولي".

ومنذ أكثر من أسبوعين، يشهد محيط بلدة تل تمر اشتباكات واسعة بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا، و"قسد"، أدّت إلى سيطرة المعارضة على عشرات القرى والبلدات، آخرها القاسمية والفيصلية والعريشة، واقترابه لمسافة تقلّ عن 5 كلم من تل تمر، من الجهة الشمالية الغربية.