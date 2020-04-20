سوريا.. هجوم جديد على القوات الاميركية في الحسكة

شن مجهولون هجوما مسلحا على عربة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن العربة، وهي من نوع "همر"، كانت تقل جنودا أمريكيين وأفرادا من قوات سوريا الديمقراطية ("قسد").

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مصادر أهلية أن الهجوم أدى إلى تدهور العربة وجرح عدد من ركابها.

وأوضحت المصادر أن الهجوم تم على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد جنوب غرب ناحية السبع وأربعين بريف الحسكة الجنوبي.

وفي السادس من الشهر الجاري قتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر "قسد" قتلوا في بلدة الصور بريف دير الزور في كمين نفذه مجهولون استهدف عدة آليات.