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أكار يعلن عن جاهزية تركيا لعملية شرق الفرات في سوريا

أكار يعلن عن جاهزية تركيا لعملية شرق الفرات في سوريا
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