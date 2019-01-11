أكار يعلن عن جاهزية تركيا لعملية شرق الفرات في سوريا

أكار أكد أن الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده استكملت الخطط اللازمة لعملية عسكرية مرتقبة شرق الفرات في سوريا.



جاء ذلك في كلمة لأكار خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.



وشدد الوزير التركي أنه "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثلما جرى خلال العمليات السابقة".



وأكد أن الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودها أو خارجها.



وقال إن "الإرهابيون هدفنا الوحيد ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره".



وأضاف "أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط اللازمة بهذا الخصوص وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف".