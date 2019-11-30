سوريا: 15 قتيلا وجريحا في انفجار ببلدة عين العروس

انفجرت سيارة مفخخة في بلدة عين العروس (3 كم جنوب مدينة تل أبيض) بريف الرقة الشمالي ظهر اليَوْم السبت.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض إن “أكثر من 15 شخصا سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة، ولَم نتمكن من إحصاء أعداد القتلى والجرحى بسبب إسعافهم إلى المشافي التركية في مدينة أقجه قلعة على الحدود السورية التركية”.

وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

وكانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على منطقة تل أبيض بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.