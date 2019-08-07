سوريا: 7 قتلى بتفجير "مفخخة" بدورية عسكرية كردية

قتل 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة في بلدة في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقع التفجير بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وأورد المرصد أن “التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية”، مشيراً إلى أنه أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وعنصران من الشرطة الكردية الأسايش، كما أصيب آخرون بجروح.

ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) يتبنى دورياً عبر حساباته على تطبيق “تلغرام” هجمات واعتداءات في المنطقة.

وتطال غالبية الاعتداءات عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف فصائل كردية وعربية. وفي هجوم يعدّ بين الأكثر دموية خلال الأشهر الماضية، قتل عشرة مدنيين وسبعة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرقة (شمال) في حزيران/ يونيو.

وبعد إعلانها القضاء على “خلافة” التنظيم في آذار/ مارس إثر معركة في شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبرغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على “الخلافة” لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.