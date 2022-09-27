سورية: اغتيال رئيس بلدية المسيفرة بريف درعا

قتل عبد القادر محمود الأحمد الزعبي ، رئيس بلدية المسيفرة بريف درعا الشرقي، برصاص مجهولين اثناء توجهه الى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء

وقالت مصادر رسمية سورية ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الأحمد (63 عاما)، أثناء توجهه إلى عمله في بلدته، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وكان “الزعبي” قد تسلم مهام رئاسة البلدية بعد اغتيال رئيسها السابق “عبد الله الزعبي” عام 2019 ونجح في انتخابات مجلس البلدية ضمن الاستئناس الحزبي الذي جرى الاسبوع الماضي.

وامس اغتال مجهولون الشيخ معتز أبو حمدان إمام مسجد في مدينة طفس وزوجته وابنه ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة زوجته وابنه بجروح بليغة

كما قتل "حمادة حسن الابراهيم" جراء استهدافه من قبل مجهولين في مدينة الحراك شرقي درعا مساء امس الاثنين علما انه لا ينتمي لاي جهة سياسية

يشار الى ان بعض قرى الريف الشرقي تضم خلايا مسحلة مجهولة تنفذ عمليات اغتيال تستهدف المقاتلين السابقين او المعارضين التائبين