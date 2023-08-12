دمشق تتهم الارهابيين وواشنطن بارتكاب مجزرة بحق الجيش بدير الزور

اتهمت وزارة الخارجية السورية القوات الاميركية المتواجدة في البلاد بشكل غير شرعي بدعم جماعات ارهابية ارتكبت مجزرة بحق عشرات الجنود السوريين في دير الزور

وقالت الخارجية السورية "الاحتلال الأميركي ارتكب أمس جريمة جديدة حيث استهدف وتنظيماته الإرهابية حافلة للجيش السوري في دير الزور"

ونقلت قناة الميادين اللبنانية المقربة من ايران عن المصدر السوري ان الحافلة التي كانت تنقل الجنود بين نقاطهم ومدينة دير الزور تعرضت لكمين لـتنظيم "داعش" الارهابي ببادية مفتوحة جنوب شرق دير الزور

واشار المصدر الى "استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين"

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، السبت، أن عدد ضحايا هجوم قوات داعش على حافلة عسكرية في طريق دير الزور-حمص قد ارتفع إلى 33 قتيلاً من الجيش السوري.

ووصف المرصد هذا الهجوم بأنه "الأعنف للتنظيم" منذ بداية العام.

ويشير التقرير إلى أن عدد القتلى ممكن أن يزيد بسبب وجود جرحى في حالات خطرة. مع العلم أنه قد تمكنت حافلتين وركاب الحافلة الثالثة من النجاة من هذا الهجوم.

ومنذ استيلاء تنظيم داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق في عام 2014، تعرض لهزائم متتالية في البلدين وفقد كل مناطق سيطرته في عام 2019. وعلى الرغم من مقتل أربعة من قادته منذ ذلك الحين، إلا أن أفراده المتوارين لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات محدودة ضد عدة أهداف.

وأعلن التنظيم أمس أن مقاتليه نفذوا كمينًا لحافلتين عسكريتين تقلان جنودًا من الفرقة 17 التابعة للجيش السوري. ووقع الهجوم في منطقة قرية معيزيلة في بادية دير الزور.