سورية تعترف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

اعترفت سورية باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين اللتان انسلختا عن اوكرانيا لتكون اول دولة في العالم بعد روسيا تعترف بهما

سورية تعترف بـ لوغانسك ودونيتسك



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف المصدر أنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

الاسد التقى بوفد من الجمهوريتين

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق الشهر الحالي خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك استعداد بلاده "للبدء بالعمل على رفع العلاقات ... إلى المستوى السياسي" مع الأخيرة.

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا. بعدها بيومين، بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها دمشق إلى حليفتها روسيا، إذ اعترفت الحكومة السورية في مايو 2018 بمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.