سورية تعلن استشهاد واصابة 10 جنود في الغارات الاسرائيلية على القنيطرة

اعلنت مصادر عسكرية سورية عن ارتقاء 3 جنود واصابة 7 بجروح في العدوان الاسرائيلي فجر اليوم الاحد على ريف القنيطرة الشرقي

وقالت ان اسرائيل جددت عدوانها على الاراضي السورية في الساعة الرابعة و10 دقائق باطلاق عدة صواريخ

وكانت مصادر اعلامية رسمية سورية اكدت ان الدفاعات الجوية تصدت لاهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي

واعلن مصدر عسكري سوري ان الدفاعات الجوية رصدت اهدافا معادية قادمة من جهة الجولان السوري المحتل حيث تمكنت من اسقاطها

وقالت مصادر اعلامية :ان "طيران العدو الصهيوني استهدف بست غارات مُتتالية تل أبو الثعالب والفوج 165 في محيط الكسوة جنوب دمشق" وتحدثت عن اندلاع حرائق داخل تلك المواقع