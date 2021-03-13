سورية توضح موقفها من التفاوض مع اسرائيل

كررت دمشق موقفها من عقد محادثات سرية مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية واكدت ان كل ما يتم تداولة ما هو الا الشائعات وأخبار كاذبة.

موقف سوري شفاف من المفاوضات مع اسرائيل

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر إعلامي سوري أن "موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأن سوريا لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها".

وأشار المصدر إلى أن "ما تم الحديث عنه في برنامج "قصارى القول" على قناة "روسيا اليوم" مؤخرا حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية للسلام، هو كلام عار تماما عن الصحة".

وأضاف المصدر أن "كل ما قامت به سوريا سابقا كان علنيا، ولن يكون حاضرا ومستقبلا إلا علنيا أيضا وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.

وأكد المصدر أنه "لم يحصل أبدا أن دعت سوريا أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها بل كانت دائما طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية".

لقاءات في حميميم

وفي يناير الماضي نفت الخارجية السورية "بشكل قاطع" صحة معلومات تداولتها وسائل إعلام حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السورية "سانا" إن دمشق تنفي "بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان"

وأضاف مصدر رسمي في الخارجية أن نشر مثل هذه الأنباء "هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي"

وقال المصدر إن سورية "كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"

تبادل اسرى

وفي فبراير ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه دمشق تعمل حاليا على تحرير مواطنين سوريين اثنين من أبناء الجولان مقابل مواطنة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية عن طريق الخطأ.

وكتبت "سانا": " في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت نقلا عن مصادر لم تذكرها أن "عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير من أبناء الجولان السوري المحتل".

وذكرت أن تحرير المقت وقهوز يأتي في مقابل "إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".