سورية: جريح في العدوان الاسرائيلي وخروج مطار دمشق عن الخدمة

افادت وكالة سانا السورية عن إصابة مواطن سوري بجروح نتيجة عدوان "إسرائيلي" بالصواريخ على جنوب مدينة دمشق فجر اليوم.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “في تمام الساعة 20ر4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن “العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ونشرت دراسة في صحيفة الغارديان البريطانية ان طائرات الاحتلال نفذت 22 ألف طلعة جوية في سماء لبنان خلال 15 عامًا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السورية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.

كما أعلنت أجنحة الشام للطيران اليوم تحويل جميع رحلاتها الجوية “مؤقتاً” إلى مطار حلب الدولي مع تأمين نقل مسافريها من دمشق إلى حلب وذلك إثر تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية فيه.

وأوضحت الشركة في بيان أنها حولت كل رحلاتها الجوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي مع تأمين نقل كل المسافرين من دمشق إلى مطار حلب وبالعكس مجاناً وذلك تفاديا لأي ارباكات بمواعيد رحلات مسافريها إلى جميع المحطات وتجنباً لحدوث أي تأخير ريثما يتم الإعلان عن عودة الرحلات من مطار دمشق.

وفي وقت سابق من ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.