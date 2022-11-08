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سورية: طرد اللاعب كريم العلاف لمواجهته لاعبا اسرائيليا

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 12:27
لاعب التنس كريم العلاف
لاعب التنس كريم العلاف

اعلن الاتحاد الرياضي السوري عن طرد لاعب التنس كريم العلاف من منظمة الاتحاد الرياض العام لمواجهته لاعباً إسرائيلياً في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة وفق ما افاد المكتب التنفيذي للمنظمة 

وحسب موقع ويكيبيديا فان كريم العلاف مواليد 22 مارس 1998 في دي موين، هو لاعب كرة مضرب سوري وحقق أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 1318 في سنة 2018.

وكان اخر انجاز لـ العلاف في 19 سبتمبر الماضي حيث نشر الاتحاد الرياضي السوري خبرا قال انه (العلاف) حل وصيفا في بطولة كانكون M15، المقامة في المكسيك تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة المضرب ITF

 

كلمات دالة:كريم العلافتنسسورية

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