سورية 2019: عام حافل بالقتل

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، مقتل 3364 مدنياً في عام 2019 على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بينهم 234 في كانون الأول.

وتحدث التقرير عن توثيق مقتل 3364 مدنيا،ً بينهم 842 طفلاً و486 سيدة عام 2019، قتل منهم النظام السوري 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلاً، و224 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 452 مدنياً بينهم 112 طفلاً، و71 سيدة.

ووفق التقرير، قتل تنظيم "داعش" 94 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات، فيما قتلت التنظيمات الأخرى 49 مدنياً، منهم 45 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و2 سيدة قتلوا على يد هيئة تحرير الشام، و4 قتلوا على يد الحزب الإسلامي التركستاني.

وسجَّل التقرير مقتل 21 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و1 سيدة. على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 164 مدنياً، بينهم 50 طفلاً، و15 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ووثَّق التقرير في عام 2019 مقتل 68 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، فيما سجل مقتل 1019 مدنياً، بينهم 264 طفلاً، و149 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2019، قتل 14 منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6، وقتل 1 من الكوادر الطبية على يد كل من "هيئة تحرير الشام" وقوات التحالف الدولي، وقتل 4 على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّه سجل في عام 2019 مقتل 13 من الكوادر الإعلامية، 6 منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد "هيئة تحرير الشام"، و4 على يد جهات أخرى.

وقال التقرير، إنَّ 17 من كوادر الدفاع المدني جرى توثيق مقتلهم في العام المنصرم 2019، قتلت قوات النظام السوري3 منهم، و9 على يد القوات الروسية، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، و4 على يد جهات أخرى، مشيراً إلى أن كانون الأول شهدَ مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى.

ووثَّق فريق العمل في الشبكة في عام 2019 مقتل 305 أشخاص بسبب التعذيب، 275 منهم على يد قوات النظام السوري، و4 على يد كل من "هيئة تحرير الشام" وفصائل في المعارضة المسلحة، و13 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى، وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 17 شخصاً بسبب التعذيب في كانون الأول جميعهم على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2019 قد شهِدَ توثيق 109 مجازر، 43 مجزرة على يد قوات النظام السوري، و22 على يد القوات الروسية، و6 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد قوات التحالف الدولي، و35 على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير، أنَّ 14 مجزرة وثقت في كانون الأول، 6 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات أخرى.