سورية: 4671 حالة اعتقال تعسفي في 2019

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الذي صدر اليوم الخميس، 4671 حالة اعتقال تعسفي في عام 2019، بينها 178 في كانون الأول، وأكد التقرير أن الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري شكل انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

ولفت التقرير إلى توثيق 4671 حالة اعتقال تعسفي، بينها 224 طفلاً و205 سيدات في عام 2019، كانت 2797 حالة بينها 113 طفلاً و125 سيدة على يد قوات النظام السوري، و64 بينها طفلان وسيدة على يد تنظيم "داعش"، و 303 بينها 8 أطفال و4 سيدات على يد "هيئة تحرير الشام".

وسجَّل التقرير 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينها 19 طفلاً و20 سيدة، و1102 حالة بينها 81 طفلاً و56 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وسجل في كانون الأول ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفل و8 سيدات، منهم 92 حالة بينها 5 سيدات على يد قوات النظام السوري، و19 حالة جميعهم من الرجال على يد "هيئة تحرير الشام"، كما سجَّل التقرير 29 حالة بينها سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و38 حالة بينها طفل وسيدتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ولفت التَّقرير إلى توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2019 حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة، وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في كانون الأول.