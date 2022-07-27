سوريون لـ احلام العجارمة: مش ناقصينك.. انباء عن اقالتها من TRT

نشر نشطاء واعلاميون سوريون يقيمون في تركيا واوربا، انباءا تتحدث عن وقف الاعلامية الاردنية في قتاة عن العمل واحالتها الى التحقيق، بعد اكتشاف عدم صدق ما روجته بشأن خطف ابنها.



تهديد زوج احلام العجارمة



وليد سكلاكي اللبناني التركي وهو زوج الاعلامية الاردنية احلام العجارمة خرج ليذكر بانه سيروي تفاصيل خطف ابنه كامله يوم 29 تموز الجاري، واعلن عن تلقيه اتصالات وتهديدات ، مؤكدا اصراره على كشف الحقيقة من دون تحرف، وامام هذه التهديدات، قال انه سيكشف عن الحقيقة قبل موعد 29 تموز مطالبا من هدده بالمزيد من التهديدات

تابع فيديو وليد سكلاكي



موجه انتقاد كبيرة شنها نشطاء الاعلام والسوشال ميديا السوريين على احلام العجارمة، وقال بما معناه (يلي فينا مكفينا) ، اخرون اعتبرو ان ما قامت به الاعلامية العجارمة منسق له لاخفاء مقتل اطفال في غارات للنظام السوري وروسيا على ادلب، واكدو ان ترند ادلب تحول من قتل الاطفال الى البحث عن ابن العجارمة

الخلافات الزوجية سببها سوريين



الناشط والاعلامي اسماعيل الرج قال في تغريدة له ان هناك الكثير من التفاصيل التي تم إغفالها عمداً من قِبل الإعلامية احلام العجارمة لتصور الموقف على أن هناك عصابات اتجار بالبشر في شمالي غرب سوريا هي من قامت باختطاف الطفل.

وقال ان الإعلامية الأردنية كذبت كذب صريح بإيحائها بشكل أو بآخر بأن عصابات اختطفت الطفل ولم تذكر العنصر الأساسي في كل القضية وهو الأب.

حتى خلافات زوجين من دول أخرى بات يروج لها على أنها إرهاب وإلصاق التهمة بنا.

ايقاف احلام العجارمة عن العمل



الاعلامية عائشة صبري قالت في تغريدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي انه تم التأكد من إيقاف عمل الإعلامية #أحلام_العجارمة وإحالتها للتحقيق بعد حملة الاستنكار لما نشرته من تضليل على حساب التويتر الخاص بها.

وقالت عائشة صبري: أهلنا في #إدلب بعد يوم من المجزرة اتهمتهم هذه الكاذبة بأنهم خطفوا ابنها للاتجار بأعضائه والحمد لله زوجها اللبناني نطق بالحق.

صخر ادريس: احلام العجارمة هددت زوجها



قال انه تم التأكد من ايقاف "الاعلامية" العجارمة عن العمل واحالتها للتحقيق، خاصة بعد حملة الاستنكار لما نشرته من تضليل على حساب التويتر الخاص بها.

واتهم ادريس الاعلامية العجارمة بمحاولة لفت نظر ادارتها اليها ، وقال انها هددت زوجها لاحقاً



نهاية غامضة



حتى كتابه هذه السطور تعذر التحقق من معلومات اقالة والتحقيق مع الاعلامية الاردنية احلام العجارمة التي اثارت عشرات الالاف بعد نشر فيديو يظهر استقبالها لطفلها بعد ان تحدثت عن خطفه لنحو 20 يوما ، ادعت تورط عصابة اتجار بالبشر وراء الجريمة وهو ما نفاه زوها اللبناني فيما بعد