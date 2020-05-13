سوريون يهاجمون الجزيرة.. مجدت قاتلنا سليماني

شن نشطاء ومعارضون سوريون هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية بعد نشر القناة على منصة "الجزيرة بودكاست" فيلما يمجد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتلته الولايات المتحدة في العراق حيث وصفته فيه بخادم الإسلام والشهيد في سبيله.



ولاقى نشر الفيلم تحت يافطة "رموز"، غضبا في الشارع العربي، ورأوا فيه تبيضا لمجازر سليماني بحق السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين.

ويرى ناشطون أن قناة الجزيرة باتت أحد الركائز الإعلامية لمشروع إيران وميليشياتها في المنطقة العربية، وسبق أن نشر أكثر من صحفي فيها تغريدات تمجد مرشدها وفيلق القدس، والسياسات الإيرانية، أمثال "جمال ريان".

وحذفت الجزيرة التغريدة التي جاء فيها "أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها (…) الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

وأرفقت المنصة التغريدة بعبارة، "لمع نجمه في الحرب الإيرانية العراقية، ثم انطلق بعدها مهندسًا لمعظم معارك إيران الخارجية تاركًا بصماته في أكثر بقاع المنطقة التهابًا: سوريا، اليمن، العراق وغيرها، وكاد اغتياله أن يشعل حربًا عالمية ثالثة"، ولكن لم تحذفه من منصة "بودكاست" على يوتيوب، ولم يصدر منها أي بيان عن الفيلم.

وكتب الصحفي السوري عمر إدلبي تعليقا على نشر الفيلم، "أي درك سقطت فيه الجزيرة؟! هل بات دم السوريين ماء مهدوراً في نظر الجزيرة؟ هل بلغ بالجزيرة الأمر أن تروج لقاتل إرهابي سفك دم السوريين والعراقيين على مرأى ومسمع الجزيرة نفسها؟ هل هذه هي قناة صوت الشعوب؟ ما أبشع هذا السقوط!".

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء احتفت بفيديو قناة "الجزيرة" وقالت إن الفيديو الذي نشرته "الجزيرة" عبر حساب منصتها "الجزيرة بودكاست" في "تويتر"، الاثنين الماضي، "أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تمجيده لدور قاسم سليماني في مواجهة الإرهاب الأميركي وداعش في العراق وسوريا".

وأضافت أن المقطع جاء فيه: "أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها.. الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

وأرفقت المنصة التغريدة بعبارة: "لمع نجمه في الحرب الإيرانية العراقية، ثم انطلق بعدها مهندسًا لمعظم معارك إيران الخارجية تاركًا بصماته في أكثر بقاع المنطقة التهابًا: سوريا، اليمن، العراق وغيرها، وكاد اغتياله أن يشعل حربًا عالمية ثالثة".

وبالمثل، احتفت وكالة أنباء "فارس" أيضا بقناة "الجزيرة"، فيما هاجمت الوكالة قناة "العربية". وأوردت وكالة فارس خبرا قالت فيه: "أشادت قناة "الجزيرة" بالقائد السابق لقوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهید قاسم سليماني، مما أثار حنق قناة العربية".

تمجيد وتبجيل لقاسم سليماني.. هكذا ظهر في المقطع الكرتوني الذي نشرته "الجزيرة" على منصاتها الإلكترونية ضمن مسلسل "رموز"، حيث ظهر المقطع بلغة مدبلجة، ورمز بدا ملائكيا كما في أفلام الكرتون محبا لأصدقائه، لكن ما لبث أن توقفت الحكاية هنا وحذفته منصة "الجزيرة بودكاست" على صفحاتها في "تويتر" و"فيسبوك "بعد أن أثار موجة انتقاد وغضب، ممن يعرفون الوجه الحقيقي لإيران وحلفائها وسياساتها المحرضة.