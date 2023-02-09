سوري يتفاجأ باولاده واحفاده احياء بعد ان حفر لهم القبور

تفاجا مواطن سوري في منطقة حارم فب ادلب شمال سورية ، بظهور ابنائه واحفاده احياء بعد ان حفر لهم قبورا ظنا منه بانهم قضوا في الزلزال الي ضرب الشمال السوري فجر الاثنين الماضي .

وظهر رجل مسن في فيديو حيث كان يبلغه الاهالي بان اولاده واحفاده على قيد الحياة، فيرد الرجل المسن "والله مش مصدق"

وما ان تمالك المسن نفسه من هول المفاجاة حيث سانده وساعده على الوقوف المحيطين به، حيث نقلوه في سيارتهم الى المشفى لرؤية عائلته

بعد وصوله الى المشفى شاهد المسن السوري ابنه وبدأ في مناداته "ابو صطيف" ليحتضنه بحراره ودموع ، فيما شاركه ابنه البكاء ، ثم تنقل الى احفاده وقد غلبته دموع الفرح والتأثر ، ليقبلهم ويدلعهم

وقال فيديو لمجموعة الانقاذ الموحد ان الحدث الان في مشفى حارم وقد اتضح ان الاطفال من عائلة الحلو تم انقاذهم من تحت الانقاض بعد يومين كاملين

وبحسب ارقام رسمية، فقد بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب المنطقة فجر الاثنين، اكثر من 21 الف قتيل، منهم في تركيا، وواكثر من الفين في سوريا.

ويبدو ان الزلزال الذي تلته هزات ارتدادية قاربته في القوة مرشح ليصبح أسوأ من زلزال عام 1999 الذي ضرب شمال تركيا ذي الكثافة السكانية العالية وخلف 17 الف قتيل، نحو الف منهم في اسطنبول.

وتتواصل في الاثناء عمليات البحث تحت انقاض المباني المدمرة، لكن خبراء يقولون ان الساعات ال72 الأولى تعد حاسمة للعثور على ناجين، وهي الفترة التي انقضت حاليا، ما جعل احتمالات العثور على مزيد من الناجين تبدأ في التبدد.

رابط لمعرفة اماكن الجرحى في المشفيات التركية



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