سوري يطلق النار على مالكين بعد مطالبته باخلاء الشقة

اطلق مستأجر سوري في مدينة السويداء جنوبي البلاد النار على شخصين مما ادى الى اصابتهما بجروم خطيرة اثر خلاف على تاجير شقة سكنية

وافادت شبكة "السويداء 24" المحلية وتقرير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان "ربيع رضوان، وبشار رضوان، وهما من نفس العائلة نقلا إثر الهجوم إلى مستشفى السويداء لتلقي العلاج، من قبل شخص رفض إخلاء شقة سكنية

ووقعت الجريمة امام الشقة السكنية التي تمتلكها ثريبة لعائلة رضوان على ما يبدو وتفيد المصادر أن "الشابين دخلا بخلاف مع مُستأجر الشقة، التي تملكها سيدة مقربة منهما، وكانا يطالبانه بإخلائها، فتطور الخلاف إلى إطلاق النار عليهما من المستأجر".

واشارت المعلومات الى انه تم نقل الشابين الى العاصمة دمشق نظرا لخطورة اصابتهما

وتنوه التقارير الى ان العصابات والبلطجية يستغلون انعدام الامن في البلاد لفرض سيطرتهم وسلطتهم من عمليات خطف وفدية وسرقة ونهب وسيطرة على الممتلكات وتقول التقارير الى ان هذه الحوادث المؤسفة تتكرر بين الحين والآخر في محافظة السويداء، حيث يلجأ بعض الأشخاص لاستخدام السلاح في أي نزاع، وسط غياب الرادع القانوني، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها".

