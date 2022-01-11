سوري يقتل ابنتيه رميا بالرصاص في السويداء

لقيت امرأتان سوريتان مصرعهما رميا بالرصاص على يد والدهما في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء،

وقال المرصد ان رجلا في قرية صميد بريف السويداء الغربي اقدم على "قتل ابنتيه من خلال إطلاق النار عليهما خلال زيارتهما" لمنزل العائلة مساء لاثنين.

واضاف ان الضحيتن متزوجتين، الأولى تبلغ من العمر 18 عاما وهي أم لطفل وطفلة وشقيقتها تبلغ من العمر 16 عاما أم لطفل.

المرصد، لم يقدم تفاصيل حول أسباب الحادثة، لكنه قال انها تضاف إلى "قائمة الجرائم المرتكبة في الأراضي السورية والتي تصاعدت حدتها خلال العام الجديد".

وأشار في السياق الى انه تم العثور الثلاثاء، على "شاب عشريني، جثة هامدة في مدينة مصياف الخاضعة لنفوذ النظام السوري بريف حماة".

وقال المرصد كذلك ان مواطنين قتلا برصاص مسلحين مجهولين، بالقرب من الشركة الليبية في بلدة جلين غربي درعا، فيما قتل شخص يعمل لصالح الأمن العسكري، إثر استهداف بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في حي طريق السد بمدينة درعا.

وتابع ان "عنصرين اثنين يتبعان للأمن العسكري ضمن أجهزة النظام الأمنية، حيث استهدفهم مسلحون مجهولون بالرصاص وذلك بأطراف مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي".