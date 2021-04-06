سوري ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمستشفى بعد إصابته بكورونا

كشفت التحقيقات أن الرجل أقدم على الانتحار بسبب دخوله في حالة من الخوف والكآبة بعد معاناته من نقص الأوكسجين والآلام الشديدة لأعراض الإصابة.

ألقى مريض من محافظة طرطوس السورية، نفسه من الطابق الرابع للمستشفى، وذلك بسبب إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“ أن ”بلاغا ورد إلى قسم الشرطة في محافظة طرطوس يفيد بأن أحد المرضى الموجودين في قسم (كورونا) بمستشفى الباسل، توفي جراء سقوطه من الطابق الرابع للمستشفى“.

وإثر البلاغ، توجه رجال الأمن إلى موقع الحادثة، وتبين أن المتوفى كان مصابا بفيروس ”كورونا“، حيث كشفت التحقيقات أن المريض أقدم على الانتحار برمي نفسه بسبب دخوله في حالة من الخوف والكآبة بعد معاناته من نقص في الأوكسجين والآلام الشديدة لأعراض الإصابة.