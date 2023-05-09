سوري يهاجم عائلة بالقنابل بعد رفضهم تزويجه ابنتهم

قتلت طفلة وأصيب آخرون من عائلة واحدة، في إحدى مخيمات النازحين شمال إدلب، بعد ان اقدم شاب على القاء قنابل على منزل العائلة التي رفضت تزويجه ابنتهم

ونقلت مصادر اعلامية معارضة من ادلب من بينها موقع نورث برس ان “محمد أحمد الصوص” اقدم على القاء قنبلة يدوية على سكن عائلة في مخيم البشير بمنطقة دير حسان شمال إدلب، أسفرت عن مقتل الطفلة مريم الحسين وإصابة عدد من أفراد عائلتها بجروح وقد تم اسعافهم الى المراكز الطبية

وتزامنت الجريمة مع انتشار الجرائم في الشمال السوري على المستوى العائلي والاسري حيث قام شاب بقتل اخته نتيجة خلاف على ملكية أرض كما اقدم شقيقان على قتل شقيقتهما لاسباب عائلية