سوزان مبارك في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاركت سوزان مبارك، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الى جانب افراد العائلة وعدد من المسؤولين الجمعة، في احياء الذكرى الثانية لوفاة زوجها، وذلك في اول ظهر لها منذ شائعات وفاتها.

ووقفت سوزان مبارك خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرئيس الأسبق، الى جانب نجليه علاء، وجمال، وعدد من الوزراء السابقين.

وترددت خلال الفترات الماضية شائعات حول وفاة سوزان مبارك (81 عاما) إثر تردي أحوالها الصحية.

وكان مصدر مقرب من العائلة أكد أن أرملة الرئيس الراحل بخير ولا صحة لما تم نشره، مضيفًا أنها مجرد شائعات.

وحرص عدد كبير من محبي الرئيس الراحل من بينهم وزراء سابقون على إحياء الذكرى السنوية الثانية لمبارك الذي توفي في 25 فبراير 2020.