سوليفان يشيد بأعمال منتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة في سويسرا؛ لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات المزمع إجراؤها بليبيا يوم 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن سوليفان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، تعليقًا على الأعمال التي انطلقت الثلاثاء، بمدينة جنيف.

وقال المستشار الأمريكي في بيانه “نقدر اجتماع أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، هذا الأسبوع بجنيف، من أجل مناقشة الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتلك الانتخابات التاريخية المزمعة ديسمبر المقبل”.

وشدد سوليفان على أن “الولايات المتحدة كما سبق وأن عبرت بمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، تدعم الشعب الليبي والشركاء الدوليين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد”.

وتابع قائلا “هذه الانتخابات تمنح الليبيين الحق في انتخاب قادتهم وإعادة تأسيس سيادتهم بعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات الاقتصادية”.

واستطرد المستشار الأمريكي قائلا “ونحن سعداء أيضًا لانعقاد أعمال المنتدى في جو إيجابي تعمه روح المصالحة”، مضيفًا “وندعم الشعب الليبي في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا وأمانًا”.

جدير بالذكر أن قرار التوجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل تم التوصل إليه خلال اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي التي انعقدت في ديسمبر/كانون أول الماضي برعاية أممية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد.

ومجددًا انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الثلاثاء، من أجل وضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة لها.

ويشارك في الملتقى نحو 75 موفداً في المناقشات الجارية، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم لدى بدء المحادثات. (الأناضول)