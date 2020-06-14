سويسرا: أكثر من 10 آلاف شخص يتظاهرون ضد العنصرية في زيورخ

خرج المتظاهرون إلى شوارع عدة مدن سويسرية يوم السبت للاحتجاج على العنصرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيستون-إس دي إيه.

ونقلت الوكالة عن شرطة زيوريخ أن أكثر من 10 آلاف شخص تظاهروا في المدينة.

ورفع معظم المتظاهرين من الشباب لافتات تحمل شعارات مأخوذة من التظاهرات المناهضة للعنصرية والوحشية ضد الشرطة في الولايات المتحدة، بما في ذلك “الصمت الأبيض هو عنف” و”حياة السود مهمة”.

وتجمع المتظاهرون أيضا في العاصمة برن، وفي لوزان، وسانت جالن.

وطلبت شرطة زيورخ مرارا وتكرارا من الناس عدم التظاهر لأنه محظور بموجب قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، أعرب الضباط عن تفهمهم لمخاوف المحتجين.

واندلعت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء العالم منذ وفاة جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية نهاية الشهر الماضي.

وتوفي فلويد، وهو أمريكي أسود يبلغ من العمر 46 عامًا، الشهر الماضي عندما وضع ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا. ( د ب أ)