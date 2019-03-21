سويسرا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات حول الصحراء الغربية

ارشيف

بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن النزاع المزمن حول الصحراء الغربية الخميس في سويسرا، مع إعراب الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات عن أملها بأن يناقش الأطراف المجتمعون "كيفية بناء الثقة".

ويجتمع قرب جنيف وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وكبير مفاوضي جبهة بوليساريو مع هورست كولر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود جهود الأمم المتحدة للسلام.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ هدف المباحثات التي ستستمر ليومين هو اتخاذ "خطوة إضافية في العملية السياسية نحو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف يؤدي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وقاد كولر أول جولة من المحادثات في كانون الأول/ديسمبر في جنيف إلا أنها لم تثمر.

وافاد البيان أنّ "هدف اللقاء هو ان تبدأ الوفود مقاربة العناصر اللازمة للتوصل الى حل دائم يستند إلى تسوية".

وتابع أن "اللقاء سيشكل فرصة للوفود لإعادة مناقشة قضايا إقليمية ومناقشة كيفية بناء الثقة".

وتحضيرا لهذا اللقاء، التقى كولر كل طرف من اطراف النزاع على حدة.

وفي اعقاب هذه المحادثات، ستنظم جنوب افريقيا "مؤتمر تضامن" في 25 و26 آذار/مارس في بريتوريا للدفع من اجل استفتاء بشان الصحراء الغربية، وذلك برعاية مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية (سادك).

وتقع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، على الطرف الغربي للصحراء الكبرى وتمتد مسافة 1000 كلم على طول ساحل المحيط الأطلسي.

وعندما انسحبت إسبانيا منها عام 1975، أرسلت الرباط آلاف الأشخاص عبر الحدود وأعلنت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

وفي العام التالي أعلنت جبهة بوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" بدعم من الجزائر وليبيا. وتطالب الجبهة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير وهو ما ترفضه الرباط.

وفشلت وساطات الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، وخاضت المغرب وبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991.

وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة فيما تنتهي مهمة قوة حفظ السلام نهاية الشهر المقبل.

وحذّرت الولايات المتحدة من انها ستسمح بإنهاء عمل البعثة او تجدد لها لستة اشهر فقط.