سويسرا تعيد فتح مجالها الجوي بعد اغلاقه لساعات

أعلنت سويسرا إعادة فتح مجالها الجوي الذي اغلقته لعدة ساعات الاربعاء، بسبب عطل أصاب مزود المعلومات لحركة الطيران.

وقالت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية انه جرت "إعادة فتح" المجال الجوي بعدما "تم حل المشكلة الفنية ..واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك".

ولم تقدم المجموعة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن "إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر".

وأكدت أنها "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل".

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن "كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00" (09,00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.