سويسرا تغلظ عقوبة مخالفي حظر البرقع

تتجه سويسرا الى فرض غرامات باهظة بحق من ينتهكون حظر ارتداء البرقع، بحسب ما جاء في مشروع قانون أرسلته الحكومة إلى البرلمان الأربعاء.

ويفرض مشروع القانون غرامات تصل الى 1000 دولار على من ينتهكون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو تشريع اقترحه اليمينيون وتم اقراره في استفتاء العام الماضي.

وكان هناك توجه في البداية الى فرض غرامة تصل الى 10000 دولار، لكن تم العدول عن ذلك باعتبار العقوبة غير متناسبة,

وسيتم تنفيذ الحظر من خلال قانون مستقل جديد وليس عبر تعديل قانون العقوبات، كما هو مقترح في الأصل، إذ رأت الحكومة أن هذا أكثر ملاءمة لضمان الأمن والنظام العام.

وينطبق مشروع قانون "حظر البرقع"، على مشجعي كرة القدم المقنعين وكذلك المرأة المسلمة التي ترتدي النقاب.

ويمنع مشروع القانون المقترح إخفاء الوجه في في جميع الأماكن العامة أو الخاصة مكان عام، ويتيح للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب، ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط العينين.

ويطبق الحظر في المدارس والملاعب والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما والصالات الرياضية.

وهناك العديد من الاستثناءات، إذ سيكون مسموحا بتغطية الوجه في الطائرات أو المباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة، ولأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الأحوال الجوية أو العادات المحلية، وكذلك لدواعي فنية أو ترفيهية أو دعائية.