سيارة تدهس حشدا في موسكو.. وتخلّف عدة إصابات

رجحت الشرطة أن يكون السائق الذي ألقي القبض عليه قد فقد السيطرة على عجلة القيادة

أصيب 8 أشخاص على الأقل، مساء السبت، بعد أن صدمت سيارة أجرة حشدا من المارة في وسط العاصمة الروسية موسكو، فيما استبعدت السلطات فرضية العمل الإرهابي.

وقالت السلطات الروسية إنه لم يسقط قتلى من جراء حادث الدهس، فيما ذكرت وكالات أنباء أن من بين الجرحى سياح مكسيكيون.

ورجحت الشرطة أن يكون السائق الذي ألقي القبض عليه قد فقد السيطرة على عجلة القيادة، مشيرة إلى أنه يحمل رخصة قيادة قرغيزية.

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من انطلاقة بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.

وسبق البطولة العالمية تحذيرات ومخاوف من أعمال إرهابية قد تتزامن مع تدفق مئات آلاف المشجعين على البلاد.