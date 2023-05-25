سيارة تصدم بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني (فيديو)

اعلنت شرطة سكتلنديارد ان سيارة صدمت بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني وسط لندن الخميس، وان عناصر مسلحين تابعين لها قاموا باعتقال السائق.

وافادت الشرطة في بيان انها اعتقلت في مكان الحادثة سائق السيارة التي صدمت بوابات داونينغ ستريت في وايت هول، وذلك للاشتباه في تسببه باضرار جرمية نتيجة قيادة متهورة.

ويظهر فيديو للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة معتدلة في شارع وايت هول الذي يضم مقار العديد من الوزارات، ثم تحول مسارها ناحية ممر للمشاة وتتوقف بعدما صدمت بوابات الحماية المعدنية عن المدخل المؤدي الى دوانينغ ستريت.



Quite bizarre, there is no road opposite Downing Street for him to be driving out of. https://t.co/B3g6RowDNz — Bleu Ferret (@Ferretgrove) May 25, 2023

ولم تسفر الحادثة عن اصابات، بحسب الشرطة التي قالت انها فتحت تحقيقا بعد اعتقال السائق.

وفي مقطع اخر تظهر الشرطة وقد فرضت طوقا امنيا حول السيارة التي كان صندوقها الخلفي مفتوحا.



THIS JUST IN 🇬🇧



A car has crashed into Downing Street gates, London's Whitehall closed



pic.twitter.com/zt7tY70sjb — The Maltepes Report (@MaltepesReport) May 25, 2023

كانت السلطات اقامت بوابات كبيرة عند مدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني عقب هجمات شنها الجيش الجمهوري الايرلندي في لندن عام 1989. ولاحقا في عام 1991، هاجمت المجموعة المقر بثلاث عبوات يدوية الصنع.

وتعد البوابات خط الحماية الأول للمقر الذي يقع قريبا من مجلس العموم ويحرس مداخله رجال شرطة مسلحون.

وعادة ما يجري تفتيش السيارات الرسمية التي تدخل الشارع ولا يمكن لها العبور الا بعد إنزال الأعمدة المقواة عند المدخل.

وينتشر رجال الامن بكثافة في المنطقة التي اقيمت فيها حواجز لمنع السيارات من الوصول الى ممرات المشاة.

كما اقيمت حواجز مماثلة أمام مبان حكومية شهدت حوادث في السابق.



