سياسي أردني يكشف عن أخطر بنود "صفقة القرن"

قدّم سياسي أردني ما اعتبرها أخطر البنود التي وردت في خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب نهاية كانون ثان/ يناير الماضي.

وقال عضو مجلس الأعيان (غرفة البرلمان الثانية)، صخر دودين، إنه وبعد قراءته لبنود صفقة القرن الأصلية باللغة الإنجليزية، تبين له أن هذه الخطة تعمل على إنهاء كامل لسيادة الأردن على المقدسات في القدس.

وأوضح في تصريحات لقناة "a one tv"، أن صفقة القرن تعني إنهاء قدسية الحرم الإسلامية، وتحويله لمكان عبادة مشترك مع اليهود.

وتابع بأن صفقة القرن تؤسس لدولة عنصرية "ابرتهايد"، ويفقد نحو 375 ألف من عرب الـ48 جنسياتهم الإسرائيلية، وتتركهم بلا هوية.

ولفت إلى أن نص صفقة القرن "اعتبر غور الأردن أرضا إسرائيلية، والمناطق الفلسطينية تجمّعات لسكان مبعثرة ومقطع".



وطالب دودين السياسيين والمحللين العرب بقراءة نص الخطة بالإنجليزية، وليس النص المعرّب منها، مضيفا: "صيغت بمنتهى الخبث والتعقيد والتحايل على الوقائع".

ولفت إلى أن الخطة تقوم على مغالطات، وتزييف للحقائق، مثل قولها إن "إسرائيل كانت هي الراعي العادل والوحيد للأماكن المقدسة بالقدس، فالآخرون كانوا قد منعوا إحدى الديانات الثلاث من ممارسة حقها الطبيعي في العبادة بالمدينة".

يشار إلى أن الأردن أعلن رفضه القاطع لخطة ترامب، التي أعلن عنها بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فيما ثمنت دول عربية وخليجية خطة ترامب، مع تحفظ خجول على إجحافها حق الفلسطينيين، وتحيزها للجانب الإسرائيلي.





