سيدة تحتج بدماء مزيفة في مهرجان كان السينمائي

احتجت سيدة ترتدي فستانا بالوان العلم الاوكراني بسكب دماء مزيفة فوق جسدها وذلك على السجادة الحمراء خلال الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي

وصعدت الامرأة على درج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابه للدماء ومزقتهما فوق رأسها، وذلك قبيل العرض الأول لفيلم Just Philippot Acide في المهرجان حيث تدخّل عناصر الأمن فوراً وأخرجوها من المكان.

Une femme vêtue d'une robe aux couleurs de l'Ukraine s’est recouverte de faux sang hier soir à #Cannes2023 pic.twitter.com/DmgkinnQai — Destination Ciné (@destinationcine) May 22, 2023

وقالت وسائل اعلام ان السيدة لم تكن المرأة تحمل أي رسالة مكتوبة،

الاحتجاج الذي لا يحمل اي رسالة او معني الا تفسير وجود العلم الاوكراني في زي السيدة جاء هذا الاحتجاج عقب مقارنة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ما حدث لبلاده بما حدث في هيروشيما اليابانية عقب تدميرها بالقنبلة الذرية، بالاضافة الى اعلان ئيس مهرجان كان، تييري فريمو، إن المهرجان يتضامن مع أوكرانيا في حربها امام القوات الروسية