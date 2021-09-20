سيدة تنتزع منصب عمدة الدار البيضاء من الاخوان

انتزعت نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار منصب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء من جماعة الاخوان المسلمين في المغرب في الاقتراع الذي تم صباح اليوم الاثنين

الرميلي عمدة للدار البيضاء

وتفوقت الرميلي مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار على منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق، عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت من أصل 130 عضوا.

انتخبت #نبيلة_الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للمجلس الجماعي للدار البيضاء. وحصلت الرميلي، خلال جلسة انتخاب أعضاء المجلس، على ثقة 105 أعضاء من أصل 131 عضوا، بينما حصل المرشح الثاني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية على 18 صوتا pic.twitter.com/wnqyHugHtn — MEDI1TV (@Medi1TV) September 20, 2021

وتنافست كل من نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، على منصب عمدة الدار البيضاء.

العميدة الثالثة

وتعد الرميلي السيدة الثالثة التي تفوز في عمادة المدن المغربية بعد أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش

👏 ثلاثة نساء يفزن بعمودية مدن #مراكش و #الرباط و #الدار_البيضاء



نبيلة الرميلي عمدة #الدار_البيضاء حزب الأحرار دكتورة ومديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء



أسماء غلالو عمدة مدينة #الرباط حزب الأحرار برلمانية



فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة #مراكش حزب الأصالة والمعاصرة برلمانية pic.twitter.com/cJrBtzgtAQ — 👤Elbaz Larbi👤 (@van__dro) September 12, 2021

هزيمة ساحقة للاخوان

ولقي حزب العدالة والتنمية الإسلامى، الجناح السياسى للإخوان فى المغرب، هزيمة قاسية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت، مؤخرا بعد سيطرته على الحكم لعقد كامل وتراجعت حصّته من 125 مقعدًا برلمانيًا إلى 12 مقعدًا وحل فى المركز الأول حزب التجمع الوطنى للأحرار الليبرالى، بحصوله على 97 مقعدًا، بما يتيح له تشكيل الحكومة مع ائتلاف من الأحزاب الفائزة.

وبعد فشله فى هزيمة الإسلاميين قبل 5 أعوام، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعدًا، وحلَّ حزب الاستقلال، المحسوب على يمين الوسط، فى المرتبة الثالثة وحصد 78 مقعدًا، وتوزعت المقاعد المتبقية على العديد من الأحزاب الأخرى الأقل شعبية.