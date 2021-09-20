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سيدة تنتزع منصب عمدة الدار البيضاء من الاخوان

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:09
نبيلة الرميلي
نبيلة الرميلي

انتزعت نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار منصب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء من جماعة الاخوان المسلمين في المغرب في الاقتراع الذي تم صباح اليوم الاثنين 

الرميلي عمدة للدار البيضاء

وتفوقت الرميلي مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار على منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق، عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت  من أصل 130 عضوا.

 

 

وتنافست كل من نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، على منصب عمدة الدار البيضاء.

العميدة الثالثة 

وتعد الرميلي السيدة الثالثة التي تفوز في عمادة المدن المغربية بعد أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش

 

 

هزيمة ساحقة للاخوان 

ولقي حزب العدالة والتنمية الإسلامى، الجناح السياسى للإخوان فى المغرب، هزيمة قاسية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت، مؤخرا بعد سيطرته على الحكم لعقد كامل وتراجعت حصّته من 125 مقعدًا برلمانيًا إلى 12 مقعدًا وحل فى المركز الأول حزب التجمع الوطنى للأحرار الليبرالى، بحصوله على 97 مقعدًا، بما يتيح له تشكيل الحكومة مع ائتلاف من الأحزاب الفائزة.

وبعد فشله فى هزيمة الإسلاميين قبل 5 أعوام، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعدًا، وحلَّ حزب الاستقلال، المحسوب على يمين الوسط، فى المرتبة الثالثة وحصد 78 مقعدًا، وتوزعت المقاعد المتبقية على العديد من الأحزاب الأخرى الأقل شعبية.

 

 


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