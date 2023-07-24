سيدة مصرية تعلن اسلامها امام الأسقف سيداروس بعد ان اتهمها بالزنا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لمكالمة صوتية جمعت بين الدكتوره سالى نسيم والأسقف سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل في مصر وقالو ان الاخير طعن في شرف الدكتورة واتهمها بالزنا وممارسة الجنس مع عامل دليڤرى مسلم بالتالي تكون قد خرجت عن المسيحية

وقال المتابعون ان الدكتورة سالي اتصلت بالاسقف تعاتبه على ترويجه لتلك الادعاءات قبل ان تختم المكالمة باعلان اسلامها

وخلال المكالمة قالت الدكتورة سالي معاتبه الاسقف سيداروس الذي على ما يبدو خرج على قناة اعلامية واعلن عن واقعة الزنا بين الدكتورة وعامل الدليفري، فقال انه كان يريد ان يتواصل معها ليتاكد من الحقيقة، فاخبرته ان عليه ان يتاكد قبل ان يعلن هذه الانباء غير الاكيدة

وقال انه لم يعرف كيف يتواصل معها، فاجابت ان بامكانه التواصل مع عائلتها او زوج اختها الكاهن المعروف

فرد انه يمكن الان ان يتصل بأي شخص واشار الى انه سيصحح الخطأ الذي صدر عنه ، فاخبرته ان المكالمة مسجلة وستذيعها ردا لشرفها وكرامتها وعرضها

قبل ان تنطق الشهادتين، فاخبرها الاسقف ان الدين المسيحي يعطيها الحرية والله خلقها حرة