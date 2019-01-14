وزير الشؤون الإسلامية السعودي يشتم قطب ويمدح ام كلثوم وفريد الاطرش

قال آل الشيخ إن "عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش"، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تهجم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، على العلامة والمفكر المصري سيد قطب، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الموريتاني محمد الحسن ولد الددو.

وظهر آل الشيخ خلال مناقشته رسالة أحد طلبة الماجستير، رافضا من الأخير ثناءه على الددو، قائلا إنه لا يستحق لقب "شيخ"، والأفضل القول عنه "شخ".

وعند إبداء الباحث إعجابه بسيد قطب، وذوقه الأدبي، واصفا إياه بـ"الأستاذ"، عبر عبد اللطيف آل الشيخ عن غضبه، قائلا إن الأخير هو "إرهابي كبير".

وقال آل الشيخ إن "عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش"، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب.

وأعرب ناشطون عن سخطهم تجاه أسلوب آل الشيخ، قائلين إنه "ضرب بعرض الحائط الأسس العلمية والشرعية لمناقشة البحث".

وأوضح ناشطون أن آل الشيخ يكشف مدى الحنق الذي يعيشه الدعاة المقربون من السلطات السعودية، من خلال إطلاقه أوصافا بذيئة بحق مخالفيه.

وكان آل الشيخ أثار جدلا واسعا منذ تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية منتصف العام الماضي، لا سيما حينما توعد أئمة وخطباء بفصلهم من عملهم، وملاحقتهم، متهما إياهم بالتحريض على إثارة الفتن.