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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يشتم قطب ويمدح ام كلثوم وفريد الاطرش

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يشتم قطب ويمدح ام كلثوم وفريد الاطرش
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