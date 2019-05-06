سيريلانكا: اكتشاف معسكر لمتطرفين نفذوا هجمات "عيد القيامة".. صور

اكتشفت الشرطة السريلانكية يوم الأحد معسكرا كبيرا ببلدة كاتانكودي شرق البلاد يعتقد أن الإسلاميين المتشددين الذين لهم صلة بهجمات عيد القيامة تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل.

وقال ضابط شرطة كبير في منطقة باتيكالوا "أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عاديا، فإذا جاء أحد ليرى فسيبدو المكان مثل مزرعة. ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب".

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وأضاف الضابط أن الشرطة عثرت على ثقوب ناجمة عن أعيرة نارية في الجدار الواقع على أحد جانبي المكان، بالإضافة إلى أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي قنابل.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة على مشارف البلدة التي هي مسقط رأس، زهران هاشم، الذي يعتقد بأنه أدى دورا رئيسيا في التدبير للهجمات التي وقعت في كنائس وفنادق سريلانكا يوم 21 أبريل الماضي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

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ويحيط بالمنطقة التي يقع بها المعسكر برج مراقبة من أربعة طوابق وأشجار مانغو وحظيرة دجاج وسقيفة للماعز.

وهزت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفصح، 8 انفجارات قوية، أودت، وفق معلومات وزارة الصحة، بحياة ما بين 250 و260 شخصا

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