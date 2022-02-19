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سيف الإسلام القذافي جاثيا على قدميه وحيدا في صحراء

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 04:57
سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أعادت صورة جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لـسيف الإسلام القذافي، جاثيا على قدميه وحيدا في الصحراء، إلى الواجهة حيث أثارت الصورة جدلا كبيرا.

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وانتشرت الصورة خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، وقال نشطاء ليبيون إن نجل القذافي كان يصلي في الصحراء، والصورة تعود للأسبوع الماضي.

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية، بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي، على يد محتجين إبان ثورة 2011. وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدم نهاية يناير الماضي، مبادرة سياسية لحل ما وصفه "بالانسداد السياسي في البلاد"، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأثار ذلك جدلا واسعا، وقامت مفوضية الانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.

شاهد.. صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير جدلا كبيرا!

كلمات دالة:سيف الإسلام القذافيليبياصحراء

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