سيف الإسلام القذافي: هانيبال يعاني من وضع صحي خطير

أكد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن حالة شقيقه هانيبال المحتجز في لبنان منذ سنوات تزداد خطورة تدريجيًا

وأشار سيف الإسلام إلى أن هانيبال يعاني من عدة أمراض ويحتاج بشدة إلى الرعاية الصحية، وقد قام بوقف تناول الدواء احتجاجًا على احتجازه.

وأكد القذافي أن احتجاز أخيه هانيبال غير قانوني ولا إنساني، وذلك لأنه يتم احتجازه دون محاكمة وبدون وجه حق.

واستغرب القذافي أيضًا الاتهامات الموجهة إليه بكتم وإخفاء معلومات حول مصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين اللبناني، على الرغم من أن عمره في ذلك الوقت كان سنة واحدة فقط.

وتدهورت صحة هانيبال بشكل كبير بعد ثلاثة أيام من بدء إضرابه عن الطعام احتجاجًا على احتجازه دون محاكمة.

وذكر محاميه بول رومانس أنه كان يعاني من آلام في المعدة وصعوبة في الحركة قبل بدء الإضراب.

