سيف الاسلام يستعد للمنافسة على رئاسة ليبيا

قالت مصادر اعلامية ليبية ان سيف الاسلام نجل الرئيس الليبي يستعد للمنافسة على رئاسة ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر.

وجاء الاعلان وفق ما نقلت البوابة الإخبارية عن مصدر وصفته بالخاص أن هذا الإعلان صدر بالتزامن "مع الذكرى 52 لـ(ثورة الفاتح).

وقالت البوابة في إفادتها إن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا في وقت لاحق.

وكانت صحيفة تايمز اللندنية قد أجرت في المدة الماضية حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عودة نجل القذافي

وعاد سيف الاسلام الى الاضواء بعد مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية- وقال إنه يريد "إحياء الوحدة المفقودة" في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة.

وفي العام 2011 وبعد 4 عقود من السلطة دون منازع أُسقط معمر القذافي والمقربون منه في انتفاضة شعبية، فقتلوا أو سجنوا أو نفوا، لكن مصير سيف الإسلام -الذي كان يعد خليفة والده لفترة طويلة- بقي مجهولا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أسرته جماعة مسلحة في الزنتان (شمال غرب ليبيا)، وحكم عليه بالإعدام عام 2015 بعد محاكمة سريعة، ومع ذلك رفضت المجموعة التي احتجزته تسليمه للسلطات أو للمحكمة الجنائية الدولية التي تبحث عنه بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أطلقت سراحه عام 2017، ومنذ ذلك الحين اختفى أثره.

ونشرت الصحيفة "صورا لسيف الإسلام التقطت خلال المقابلة وهو يرتدي قميصا أسود مطرزا بخيوط مذهبة ومسدلا لحيته الرمادية ومعتمرا عمامة سوداء.

وأي ترشيح محتمل لسيف الإسلام سيواجه مشكلة كبيرة بعد إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، لكن الصحيفة كتبت أنه "مقتنع بأن هذه المسائل القانونية يمكن التفاوض بشأنها إذا اختارته أغلبية الشعب الليبي زعيما".