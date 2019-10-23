سيف ال ثاني: مؤامرات االليل دحضناها وقطر في تطور مستمر

الدوحة - وكالات

قال الشيخ سيف بن احمد ال ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن دولة قطر تتطور بشكل أسرع من الدول التي تحاصرها، في العديد من المجالات، مؤكداً على ان دول الحصار تفضل أن تعلن تغييرات دعائية بدلا من التركيز على تغييرات ذات معنى وجدوى.

ودعا الشيخ سيف ال ثاني، خلال حديثه في جلسة نقاش تحت عنوان "حرب الكلمات ودور التضليل في التحديات العابرة للحدود" التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي 2019 الذي أقيم بالدوحة، على اهمية تمييز الناس الخبر الصادق من الخبر المغلوط المضلل، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين الشيخ سيف ال ثاني، أن الذين يحاصرون قطر، أتخذوا قرارهم بناءً على خبر مزيف، ومن خلال اختراق لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ ، حيث نسبت تصريحات كاذبة لأمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "لم يدل بها قط".

وقال إن الذين "فبركوا" هذه التصريحات نشروها عمدا بعد منتصف الليل حتى لا يتسنى لنا الرد عليها حتى الصباح..

مضيفا أن دولة قطر، رغم ذلك، أحبطت خطتهم ونشرت بيانا من مكتب الاتصال الحكومي بعد الواقعة بـ45 دقيقة تقريبا، يوضح أن وكالة الأنباء قد تعرضت للاختراق بهدف نشر بيان صحفي مزيف.

وأشار الشيخ سيف، إلى أنه قبل عدوان دول الحصار بأيام، كانت دولة قطر حاضرة في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تشر أي من دول الحصار آنذاك لأي قضية محل خلاف مع دولة قطر!

وتابع الشيخ سيف بالقول "لقد اختاروا أداة طالما كانت تستخدم في هذا الجزء من العالم، كما أنهم يستخدمون جيوشا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر ومواقع إلكترونية يديرونها وقنوات فضائية لنشر أخبار مزيفة".