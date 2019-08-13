سيل من الشتائم على ايفانكا ووالدها بعد تهنئة المسلمين بعيد الاضحى

تلقت ابنة الرئيس الاميركي ايفانكا ترامب سيلا من الشتائم والسباب بعدما غردت بتحية المسلمين حول العالم بمناسبة "عيد الأضحى".

Eid Mubarak to Muslims all around the world celebrating Eid al-Adha!

Wishing you health, happiness and joy! — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 11, 2019

وذكر معلقون على تحية ايفانكا التي وردت على موقع تويتر بسياسة والدها المتشددة بعد قرار منع سفر مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

إلا أن الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، جاءت مفاجئة، حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر".

وكتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات. ازدواجيتك شيء فظ".

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعما لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلا: "إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء، حيث قال: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

ومنذ سعيه إلى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، تبنى ترامب خطابا بدا معاديا للمسلمين، وخلال حملته الانتخابية، دعا إلى "منع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في يناير 2017، يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي "حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية"، مما أثار جدلا شعبيا وقانونيا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد معارك قانونية مطولة، ينطبق الإصدار الأخير من الحظر الذي أيدته المحكمة العليا، على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.