سيمنس تضيء العراق بـ 14 مليار دولار

باتت شركة "سيمنس" الالمانية في وضع يؤهلها للاستحواذ على عطاءات البنية التحتية الكهربائية بالعراق وفق ما اعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي الزائر لالمانية
والتقى المسؤول العراقي البارز بـ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واكد على ان العطاءات بلغت 14 مليار دولار ، في الوقت الذي اكدت شركة "سيمنس" في بيان إنها وقعت ثلاثة عقود بقيمة 700 مليون دولار موضحة تفاصيلها ببناء محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق" وحسب جملة الاتفاقيات الموقعة بين رئيس سيمنس، جو كايسر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، سيتم بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.
واكد رئيس سيمنس، جو كايسر التزامه بدعم العراق وتوفير وظائف وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واشار الى ان الاتفاقية ستتضمن ايضا ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون دولار للجامعات العراقية وتدريب ألف عراقي
وحسب الموقع الاعلامي لـ عبدالمهدي فقد اجرى سلسلة لقاءات ومباحثات ثنائية ومشتركة في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، ورئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك والتر شتاينماير ، ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي الالماني ، فيما عقد الوزراء والمسؤولون مباحثات مع نظرائهم في الجانب الالماني .
كما تم بحضور رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية توقيع اتفاق مع شركة سيمنس لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق ، من قبل وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، ومثّل الشركة الالمانية رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها جو كيزر، ويشمل العقد تطوير قطاع الكهرباء الوطنية في مجالات (الانتاج، والنقل، والتوزيع) في مدد زمنية محددة، وسيفتح امام الشركات العالمية الكبرى فرصا كثيرة للمشاركة بإعمار العراق في مختلف المجالات وبالأخص مجالات تطوير الاقتصاد والطاقة .
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