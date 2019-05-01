سيمنس تضيء العراق بـ 14 مليار دولار

باتت شركة "سيمنس" الالمانية في وضع يؤهلها للاستحواذ على عطاءات البنية التحتية الكهربائية بالعراق وفق ما اعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي الزائر لالمانية

والتقى المسؤول العراقي البارز بـ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واكد على ان العطاءات بلغت 14 مليار دولار ، في الوقت الذي اكدت شركة "سيمنس" في بيان إنها وقعت ثلاثة عقود بقيمة 700 مليون دولار موضحة تفاصيلها ببناء محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق" وحسب جملة الاتفاقيات الموقعة بين رئيس سيمنس، جو كايسر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، سيتم بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.

واكد رئيس سيمنس، جو كايسر التزامه بدعم العراق وتوفير وظائف وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واشار الى ان الاتفاقية ستتضمن ايضا ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون دولار للجامعات العراقية وتدريب ألف عراقي