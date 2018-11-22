قوات مصرية في سيناء

قتل 12 مسلحا، الخميس، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة المصرية في العريش، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان أمني أوردته وسائل إعلام محلية، “تمكن قطاع الأمن الوطني من قتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في العريش (شمال شرق)، استهدفتهم قوات الأمن وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم”.

وقال البيان إن “المواجهات الأمنية أسفرت عن مصرع 7 منهم، وتم تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم في شمال الطريق الدائري بالعريش، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، ما أسفر عن مصرعهم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصدر مستقل بشأن الواقعة.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، يخوض الجيش المصري عملية عسكرية متواصلة في سيناء (شمال شرق)، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا.

ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة “أنصار بيت المقدس” (ولاية سيناء)، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش)، أواخر 2014.