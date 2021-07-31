سيناء.. مقتل 5 عناصر أمن في كمين لداعش

قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن المصري بكمين نصبه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي في الشطر الشمالي من سيناء.

فيما أن ستة آخرين على الأقل من عناصر الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، حيث ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط".

وتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة منذ سنوات، حيث شنوا عدة هجمات استهدفت قوات الأمن ومواطنين يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.

وتباطأت وتيرة هجمات داعش إلى حد بعيد منذ فبراير 2018، عندما شن الجيش عملية واسعة النطاق في سيناء وأجزاء من دلتا النيل والصحراء على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.